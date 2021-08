Oggi i carabinieri della stazione forestale di San Polo d’Enza hanno notificato ad un 65enne reggiano una sanzione amministrativa (pagabile in misura ridotta di 516,00 euro) per detenzione di una trappola per fauna selvatica non autorizzata ai sensi dell’art. 61 della legge regionale 8/1994. La sanzione è conseguente all’attività svolta dai carabinieri della locale stazione a ridosso del ferragosto, quando i militari intervenivano in un terreno di proprietà privata ubicato nel comune di Casina dove era stata segnalata la presenza di una trappola per fauna selvatica.

Sul posto i carabinieri forestali trovarono una gabbia metallica 40x40x100 cm con meccanismo di chiusura a caduta che al momento del rinvenimento non era innescata. I successivi accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di risalire al proprietario del fondo che ne ha dichiarato la paternità, pur in assenza della prevista autorizzazione della provincia di cui non era in possesso, e malgrado la detenzione di trappole sia consentita solo per finalità di ricerca scientifica o gestione faunistica da parte degli organismi competenti. I carabinieri forestali della stazione di San Polo d’Enza, verificata l’irregolarità del marchingegno, hanno proceduto al sequestro amministrativo della trappola e ad elevare la prevista sanzione nei confronti del 65enne.