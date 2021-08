Via alla preparazione per la nuova Bmr Basket 2000, che domani (oggi per chi scrive, lunedì 23 agosto) si ritrova per iniziare la marcia di avvicinamento al prossimo torneo di C Gold. Saranno tre settimane molto intense quelle dei giocatori, impegnati dapprima nella parte atletica e, a seguire, sul parquet del PalaRegnani per quella cestistica.

IL ROSTER

Un mix di volti noti e volti nuovi. Germani sarà ancora una volta la bandiera del gruppo, accogliendo i vari Magini, Coslovi, Longoni e Sprude (quest’ultimo già in roster lo scorso anno, ma senza aver potuto esordire a causa della pandemia), oltre ai cavalli di ritorno Dias e Longagnani. Tra i confermati Magni e Pini, oltre ai giovani Piccinini e Paparella.

Questo l’elenco dei convocati: Michele Magini (playmaker), Marcello Coslovi (playmaker), Elia Piccinini (playmaker), Riccardo Paparella (playmaker), Davide Fontanelli (guardia), Alessandro Longoni (guardia/ala), Matteo Magni (guardia/ala), Giovanni La Rocca (guardia), Elias Longagnani (ala), Emanuele Pini (ala), Enrico Germani (ala), Matteo Dias (ala) Kalvis Sprude (centro)

Aggregati: Davide Marra, Pietro Caldarola e Federico Rimauro.

IL GIRONE

La formazione biancorossoblu, a partire dal prossimo 10 ottobre, se la vedrà con altre 10 rivali, tra cui le altre reggiane Montecchio e Castelnovo Monti. Completano il quadro i parmensi della Fulgor Fidenza, gli estensi del Ferrara Basket 2018, i romagnoli del Basket Forlimpopoli ed una folta platea bolognese, composta da Olimpia Castello 2010, Virtus Vis Spes Imola, Ginnastica Fortitudo, Francesco Francia Zola Predosa e Pallacanestro Molinella.

LO STAFF

Nel frattempo è al completo lo staff tecnico che vedrà come capoallenatore Davide Diacci. Confermato nel ruolo di assistente Gabriele Gibertoni, il nuovo preparatore atletico è Stefano Medici; prende il posto di Arno Cavazzoli, che tuttavia non saluta la società ma continuerà a collaborare nel settore giovanile: a lui va comunque un grande ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Nello staff medico confermato il fisioterapista Filippo Ritorti, coadiuvato dalle dottoresse Barbara Ilari ed Elisabetta Bertoldi.