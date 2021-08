Dalla base operativa ricavata nei parcheggi del supermercato Conad di via Pariati a Reggio Emilia, gestiva un remunerativo spaccio di hascisc. I clienti, dopo averlo contatto lo raggiungevano nella sua “postazione di lavoro” dove, secondo i carabinieri, si concretizzava lo spaccio. A scoprirlo i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che, forti di quanto osservato nel corso dell’attività ricognitiva del controllo del territorio, ieri pomeriggio, al culmine di una mirata attività di osservazione, hanno messo le manette ai polsi del pusher.

Con l’accusa di detenzione e spaccio di eroina i carabinieri reggiani hanno arrestato un 21enne nativo della provincia di Ragusa e residente a Reggio Emilia, pregiudicato per reati specifici, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana, titolare dell’indagine. L’attività ha portato al sequestro di oltre mezzo etto di marjuana, un bilancino di precisione e danaro contante ritenuto provento dello spaccio.

Ieri pomeriggio i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio effettuavano una mirata attività ricognitiva in via Pariati nei pressi dei parcheggi del Conad, avendo appreso che proprio quella zona, nell’ultimo periodo, era spesso frequentata da soggetti dediti allo spaccio. Nella circostanza, notavano un giovane che alla vista dei carabinieri accelerava l’andatura entrando nella sua autovettura Mercedes A 160 dove veniva raggiunto e fermato dai carabinieri.

I militari terminate le procedure di identificazione alla luce di quanto notato procedevano a perquisizione personale e veicolare. L’attività dava esito positivo in quanto sotto il sedile veniva rinvenuta una busta con 56 grammi di marjuana e altra dose del peso di 2 grammi veniva rinvenuta sotto il sedile anteriore lato guida, unitamente a una busta in cellophane vuota con residui di marijuana e un bilancino di precisione. Nel bracciolo porta oggetti veniva rinvenuta la somma di oltre un migliaio di euro in banconote di vario taglio. Acquisti tali elementi il 21enne veniva condotto in caserma ed arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Domani mattina l’uomo comparirà davanti al tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse contestategli.