Mancano ormai poche ore all’inizio ufficiale della stagione 2021 – 2022 della Green Warriors Sassuolo: il raduno neroverde è infatti fissato per domani mattina, quando staff ed atlete si ritroveranno come di consueto presso il Pala Consolata.

Coach Venco ed il suo staff avranno a disposizione fin da subito l’intero roster, ad eccezione del nuovo opposto sassolese Viktoryia Anikeeva, in attesa del visto per raggiungere l’Italia: cominceranno quindi a lavorare domani le palleggiatrici Martina Balboni e Francesca Mammini, le centrali Camilla Aliata, Federica Busolini, Giada Civitico e Vittoria Fornari, le schiacciatrici Vera Bondarenko, Valentina Cantaluppi, Karola Dhimitriadhi, Beatrice Gardini ed Aneta Zojzi ed i liberi Sara Colli ed Elena Rolando.

Dopo i consueti test di inizio stagione, da domani pomeriggio le atlete neroverdi alterneranno sedute di pesi, lavoro fisico sulla sabbia e lavoro tecnico in palestra, con una doppia seduta da lunedì 23 a domenica 29, mentre giovedì sarà completamente libero.

In vista del raduno di casa, a fare gli onori di casa è Karola Dhimitriadhi, alla sua seconda stagione in maglia neroverde: “Dopo tre mesi dal nostro ultimo impegno ufficiale, finalmente ricominciamo la stagione: ci siamo godute l’estate e le vacanze ed ora siamo pronte per riprendere l’attività. Abbiamo già ricevuto il programma della prima settimana di preparazione e sarà impegnativo: ci alleneremo sempre sia al mattino che alla sera. Sono molto entusiasta e felice di essere di nuovo a Sassuolo: sono arrivata ieri con un giorno di anticipo ed ho già rivisto sia Bubi e Civi (Federica Busolini e Giada Civitico ndr) ed ora sono curiosa di conoscere piano piano le mie nuove compagne di squadra. Con alcune ci siamo già incrociate qui a casa ed ora aspetto di conoscerle tutte. Domani si inizia finalmente e speriamo che sia una bella avventura!”.