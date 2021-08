Una serata di convivialità e solidarietà a Pratofontana. Domenica 29 agosto (dalle 20) al Circolo Arci La Fontana – Giacomo Iotti in via Luigi Spagni 28/A è in programma una cena di beneficenza a sostegno della campagna “Ti ho pensata” di Apro Onlus. Parte del ricavato sarà devoluto a favore della radioterapia oncologica di Reggio Emilia per il trattamento dei tumori degli organi genitali femminili.

Obiettivo della campagna, lo studio e la realizzazione di trattamenti brachiterapici per curare i tumori ginecologici con il massimo comfort delle pazienti e il miglior risultato possibile. In particolare, le donazioni contribuiranno all’acquisto di un lettino all’avanguardia – primo in Italia – specificamente attrezzato per la preparazione e l’esecuzione del trattamento, che vada a sostituire quello attualmente in uso nel reparto di Radioterapia oncologica, unitamente a un nuovo set di applicatori per brachiterapia, compatibili con l’acquisizione di immagini in risonanza magnetica.

La cena prevede antipasto tradizionale emiliano, tortelli verdi e di zucca, torte della resdora. Il costo è di 20 euro. Per prenotazioni, telefonare al 347 5220283.