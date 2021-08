Anche nell’ultima settimana di agosto non mancano, nel territorio di Castelnovo e dell’Appennino, proposte artistiche, culturali, sportive e a contatto con l’ambiente. Da lunedì 23 agosto al Centro Coni di Atletica Leggera torna il raduno tecnico della Fidal Emilia Romagna: l’evento porta in Appennino 100 ragazzi in questo primo turno ed altri 100 ne arriveranno con il secondo turno. Ai tanti giovani si aggiungono circa 50 persone fra tecnici, dirigenti ed addetti ai lavori che soggiorneranno sul territorio conoscendone caratteristiche e offerta. Per i giovani atleti sarà un’occasione per migliorare, curare gli aspetti tecnici della propria specialità preferita sotto la guida della Struttura Tecnica Regionale e, soprattutto, divertirsi insieme. La partecipazione è riservata agli atleti delle categorie juniores M/F, allievi, allieve, cadetti e cadette.

Lunedì 23 agosto in serata va anche in scena una nuova presentazione letteraria in centro storico: alle ore 21 in piazza delle Armi, Massimo Zamboni dialogherà con Emanuele Ferrari e Thomas Predieri del suo libro “La trionferà”. Zamboni, musicista e scrittore reggiano (già Cccp e Csi), racconta come essere comunisti a Cavriago voleva dire usare testa e mani per costruire insieme il proprio cinema, la propria balera, il proprio futuro, in nome dell’emancipazione dell’umanità. Ma anche spedire un telegramma a Lenin e nominarlo sindaco onorario, scontrarsi coi cattolici per il film su Peppone e don Camillo, servire lambrusco e rane fritte alla festa dell’Unità. Un viaggio nel tempo, a partire da quella piccola Pietroburgo nostrana dove ancora oggi campeggia il busto di Lenin (ingresso gratuito, prenotazione: www.codazero.it. Info: Biblioteca Crovi 0522 610204).

Mercoledì 25 agosto al Bar Magnani di piazza Martiri della Libertà, alle 21.30 si terrà la tradizionale festa di benvenuto alla Pallacanestro Reggiana, in ritiro in questi giorni a Castelnovo, e la presentazione della squadra locale LG Basket.

Venerdì 27 e sabato 28 agosto va in scena la 41^ edizione del Rally dell’Appennino Reggiano. Per informazioni: A.S.D. Grassano Rally Team, www.grassantorallyteam.it, info@grassanorallyteam.it, tel. 339 2691848.

Domenica 29 agosto torna dalle ore 8 in piazza Peretti il mercatino dell’antiquariato e degli hobbysti.