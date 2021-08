Questa mattina nelle campagne di Formigine, mentre passeggiava con il padrone, un cagnolino è scivolato in una vasca di liquami. L’animale non riusciva a risalire dalle rive della vasca e il proprietario ha avvisato la sala operativa 115. La squadra dei Vigili del fuoco arrivata sul posto ha agganciato il collare con un rampone e aiutato il cane a risalire. L’area della vasca non è abbandonata ma fa parte di un’azienda agricola recintata.



