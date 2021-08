In occasione della Notte Celeste, in programma il prossimo 28 agosto, torna l’appuntamento con le “Vetrine Celesti”: il concorso tra i negozi aderenti all’iniziativa organizzato dal Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo, in collaborazione con Terme di Salvarola e Pro Loco Sassuolo.

Tema del concorso sarà: “il colore celeste nelle sue varie declinazioni” e le vetrine saranno premiate, sabato 28 agosto alle 21 in piazzale Della Rosa in occasione del concerto di Umberto Tozzi con premi offerti da Terme di Salvarola e Comitato Commercianti.

A partire da sabato 21 agosto e fino a venerdì 27, sarà possibile votare la vetrina preferita collegandosi al sito internet https://www.sassuoloinvetrina.it/vetrinecelesti/ è possibile esprimere 1 solo voto per la vetrina preferita; le 6 vetrine più votate saranno valutate da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo, Terme della Salvarola e Pro Loco Sassuolo che preparerà la graduatoria finale. Le prime 3 saranno premiate.