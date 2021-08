Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un bambino di otto anni che, questa mattina, mentre era in piazza Vittoria in compagnia della madre, si è smarrito tra i banchi del mercato. Dopo aver realizzato di aver perso di vista il figlio, poco prima delle 10, la donna ha iniziato a cercarlo disperatamente tra le bancarelle attirando l’attenzione degli agenti di Polizia locale presenti nell’area per il controllo del mercato.

Subito sono iniziate le ricerche del bambino, conclusesi in poche decine di minuti grazie anche alla prontezza di un controllore di Seta.

Non ritrovando più la madre, il bimbo si era infatti diretto al vicino terminal degli autobus della caserma Zucchi per salire su un mezzo che lo riportasse a casa. La giovanissima età dell’aspirante passeggero è stata notata da un controllore di Seta che ha immediatamente avvisato le forze di polizia, permettendo una rapida conclusione della vicenda. In pochi minuti il bambino è stato infatti riconsegnato alla madre.