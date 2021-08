Sulla situazione dei servizi igienici inagibili dell’autostazione di Pavullo, in via Marchiani 27, la Provincia ha convocato un incontro per definire, «in tempi rapidi – si legge nella lettera inviata venerdì 20 agosto a Comune di Pavullo, Seta e Amo – le modalità che garantiscano agli utenti dell’autostazione la possibilità di poter fruire di servizi igienici pubblici adeguati».

L’incontro si svolgerà nei prossimi giorni con l’obiettivo di riattivare i servizi in un’autostazione molto frequentata soprattutto dagli studenti, tenendo anche conto del prossimo avvio dell’anno scolastico.