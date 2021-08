I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno segnalato alla Prefettura di Bologna un 24enne francese per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. E’ successo questa notte, durante una perquisizione veicolare e personale che i militari hanno eseguito nei confronti di quattro cittadini stranieri, due 23enni e un 24enne francesi e un 22enne belga che riposavano a bordo di un paio di camper provenienti dal noto rave party di Lago di Mezzano (VT) e parcheggiati in via Giuseppe Garibaldi a Casalecchio di Reno.

Il più grande del gruppo è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, ketamina e LSD, una tra le sostanze psichedeliche più potenti esistenti al mondo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.