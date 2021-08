Dalle ore 18.30 di sabato 21 agosto il camper attrezzato dell’Azienda USL sosterà in centro a Baiso per proporre ai cittadini dai 18 anni in su la vaccinazione anti-COVID. Saranno distribuiti, in ordine di arrivo, 200 biglietti numerati per la prima dose di Pfizer che prevede la somministrazione di due dosi e dà diritto a ottenere il Green Pass.

Il mezzo ospiterà un’équipe vaccinale al completo che procederà alla somministrazione delle dosi secondo l’ordine della numerazione. Per utilizzare senza sprechi le quantità di siero scongelate, si procederà a blocchi di 6 somministrazioni, tante quante sono le dosi ricavabili da una fiala.

Non è richiesta prenotazione ma è sufficiente presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come l’inoculazione e il periodo di osservazione immediatamente successiva. L’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata in uno dei centri vaccinali della provincia, arriverà via sms.

Sono in via di definizione analoghe iniziative in altri comuni della provincia e ne sarà data adeguata comunicazione.

Si ricorda che per la vaccinazione anti-COVID dei 12-18enni è attiva la modalità di accesso senza prenotazione in tutte le sedi vaccinali (per info orari: www.ausl.re.it) e che per il resto della cittadinanza sono sempre aperte le prenotazioni attraverso i consueti canali:

numero telefonico dedicato: 0522 338799, da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18.00, il sabato dalle 8:00 alle 14:00;

agli sportelli CUP;

nelle farmacie e parafarmacie abilitate alla prenotazione;

nelle segreterie dei medici di medicina generale abilitate alla prenotazione;

online attraverso:

o il Fascicolo Sanitario Elettronico

o l’App ER Salute

o Il CupWeb (www.cupweb.it)