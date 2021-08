Nella serata di mercoledì 18 agosto, Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti presso un bazar di quel centro urbano dove era stata segnalata una rapina. Il tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri, in quel momento in servizio esterno poco distante, ha consentito di cristallizzare la situazione, bloccare e trarre in arresto un cittadino marocchino, 43enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentata rapina.

L’uomo, dalla ricostruzione fatta dai Carabinieri intervenuti, utilizzando un coltello da cucina con una lama di 12 cm ha minacciato il titolare del piccolo negozio di alimentari per farsi consegnare del denaro. La lite che ne è derivata ha richiamato subito l’attenzione delle persone all’esterno del negozio che hanno chiamato il 112. La tempestività della telefonata ha consentito ai Carabinieri di bloccare la persona prima che questa portasse a compimento il reato. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata.