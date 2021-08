Si intitolerà “D, Il Viaggio di Dante – La Divina Commedia come non l’avete mai vista”, l’omaggio dei Ludi di San Bartolomeo a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla sua scomparsa che si celebrerà a metà settembre. Una narrazione innovativa del testo, affidata allo studio Delumen che racconterà le pagine dantesche con spettacolari videoproiezioni architetturali sul Castello di Formigine applicando le tecniche già sperimentate con grande successo per “Il Castello Errante” negli anni scorsi.

L’opera verrà presentata per la prima volta il 24 agosto, con due proiezioni: la prima alle 21.45, la seconda alle 23.00. Lo spettacolo ripercorrerà le pagine della Divina Commedia per poi concludersi con un tripudio di luci ed effetti spettacolari realizzate da Parente Fireworks. I Ludi di San Bartolomeo, giunti alla 17esima edizione si svolgeranno dal 21 al 24 agosto, e rappresentano uno degli appuntamenti di maggiore successo del calendario di iniziative formiginesi, grazie alla organizzazione dell’Associazione Pro Loco Oltre il Castello, animata da tanti cittadini, appassionati e volontari. Si ricorda infine che per accedere alla manifestazione è necessario avere il Green Pass, e che per assistere agli spettacoli con posti a sedere è necessario prenotarsi presso gli stand presenti in piazza Repubblica, dal 20 al 23 agosto, dalle 18 alle 20. Sarà rilasciato un buono di partecipazione (braccialetto) valido per l’intera giornata al costo di 2 euro (dovuti alle maggiori spese per il rispetto dei protocolli anticontagio). Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Pro loco Formigine: Oltre il castello”, oppure scrivere a plformigine@gmail.com.