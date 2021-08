CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego sì, Jannik Sinner

no. Questi i verdetti dei match che vedevano i due italiani

impegnati al secondo turno del “Western & Southern Open”, sesto

Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a

3.028.140 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di

Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta

1000). Il 26enne di Torino, numero 27 ATP, ha avuto la meglio

sullo statunitense Tommy Paul (56), battuto con il punteggio di

7-6 (9), 6-2. Agli ottavi affronterà il vincente del match tra

Tsitsipas e Korda.

Niente da fare, invece, per Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino,

numero 15 del ranking e 11esima testa di serie, ha ceduto in tre

set allo statunitense John Isner (25 ATP) che si è imposto per

5-7, 7-6 (4), 6-4. Agli ottavi l’americano affronterà il francese

Benoit Paire che ha eliminato la sesta testa di serie, il canadese Denis Shapovalov, imponendosi 6-3, 4-6, 7-5.

Passa il turno anche il tedesco Alexander Zverev, testa di serie

numero 3, che ha battuto il sudafricano Lloyd Harris 7-6 (3), 6-2.

(ITALPRESS).