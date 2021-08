È in distribuzione il numero 4 di agosto 2021 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico bimestrale del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero troviamo, tra gli altri articoli, un inserto speciale con il programma della Fiera di settembre, una intervista alla speranza del ciclismo sanfeliciano Francesco Calì e un ampio servizio sull’Avis di San Felice. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).



