I Carabinieri della Stazione di Pavullo nel Frignano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 59enne straniero, per l’espiazione di una pena residua di un anno e due mesi per guida in stato di ebrezza alcolica accertata nel febbraio 2017.



