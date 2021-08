“Insieme per il lavoro” parteciperà da domani al 25 agosto al Meeting di Rimini per presentare il proprio lavoro e in particolare tre storie di successo, svoltesi grazie alla collaborazione di aziende, enti di formazione e agenzie per il lavoro: Ducati, YNAP, Fondazione GDO e Seneca.

Il progetto di Città metropolitana, Comune e Curia di Bologna è inoltre tra le realtà rappresentate nella mostra dedicata ai Costruttori di futuro allestita nei padiglioni della Fiera che ospita il Meeting. Protagoniste dell’esposizione sono cinque diverse esperienze virtuose sviluppate sul territorio italiano, che hanno il fine di favorire l’inclusione lavorativa di persone fragili, nate dalla collaborazione tra aziende private e realtà del terzo settore.

Il Cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, sarà presente al Meeting il 22 agosto alle ore 17.00 per raccontare in prima persona Insieme per il lavoro e cosa fa e può fare nel nostro territorio.