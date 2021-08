Passeggiava lungo le vie del centro di Sant’Ilario d’Enza con un coltello tra le mani che brandiva in maniera agitata tanto da destare allarme e preoccupazione tra i passanti che incrociava. L’illecita condotta poco dopo le 21.00 del 17 agosto scorso, è stata segnalata da alcuni cittadini al 112 dei carabinieri del comando provinciale che hanno inviato per le verifiche del caso una pattuglia della stazione di Montecchio Emilia. I militari giunti sul posto hanno individuato l’uomo che, in stato d’agitazione, teneva ancora in mano l’arma, risultata essere un coltello multiuso con la ma di 6 cm.

Preso in consegna il coltello i carabinieri hanno identificato l’uomo in un 28enne abitante a Campegine, appurando che lo stesso era da poco giunto in treno presso la stazione ferroviaria di Sant’Ilario d’Enza per poi, armato del coltello, dirigersi per le vie del centro. Il coltello, date le circostanze di tempo e di luogo, è risultato essere illegalmente portato al seguito dall’uomo. Per questo motivo, con l’accusa di porto abusivo di armi, i militari della stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato il 28enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.