In tanti a sfidare il solleone. Composti e commossi, presso la Parrocchiale di Madonna di Sotto che ha fatto da cornice all’ultimo saluto che la città ha voluto dare ad Antonino Scannavino, il tecnico di System morto in Brasile, a soli 54 anni, in seguito ad un’infezione da Covid-19.

Una cerimonia semplice, che ha visto il quartiere Quattroponti, dove la famiglia Scannavino abita da sempre, ma anche gli amici e i colleghi di Antonino stringersi attorno ai suoi familiari per l’ultimo, struggente, saluto.