Ieri sera dopo le ore 23.00, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modena hanno tratto in arresto un ventottenne di origini tunisine, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo, nel corso di un intervento dei Carabinieri per una forte lite in atto tra coinquilini in un condominio di Nonantola, complice l’abuso di bevande alcoliche, ha sferrato un calcio colpendo uno dei due militari ad una mano, provocandogli la frattura di un dito.



