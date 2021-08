La Provincia di Reggio Emilia comunica che nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, dalle 8.30 alle 17.30, sulla Sp 513R di Val D’Enza a Compiano di Canossa e sulla Sp 10 in località Pomello di Vetto si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo – tassativamente con movieri nei momenti di maggior traffico – e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti sono stati adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione delle stazioni meteorologiche di Arpa Emilia- Romagna presenti a Compiano e al Pomello.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013