E’ fuggito dal Brasile dove, stando all’accusa, nell’agosto del 2007 si sarebbe reso responsabile dell’omicidio della moglie. Delitto commesso, sempre stando all’accusa, con il fine di intascare il premio dell’assicurazione sulla vita stipulato dalla consorte. Per questo motivo un cittadino brasiliano 40enne, ricercato a livello internazionale, è stato arrestato ieri sera a Reggio Emilia dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. L’uomo è stato localizzato in un hotel della città dove soggiornava per motivi turistici con la nuova compagna e i figli.

L’arresto ai fini estradizionali è stato reso possibile dopo che il collaterale servizio Interpol ha esteso le ricerche in ambito internazionale per la cattura dell’uomo che in Brasile era colpito da un ordine di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cruzeiro do Sul, per il reato di omicidio. L’uomo dopo il grave fatto di sangue e l’accusa a lui mossa era fuggito dal Brasile trasferendosi, stando a quanto accertato ora dai carabinieri reggiani, in Germania. Dalla Germania, per motivi turistici, ha raggiunto l’Italia soggiornando in un hotel di Reggio Emilia dove ieri è stato localizzato dai carabinieri della sezione radiomobile che, accertata l’identità e verificata in Banca Dati la pendenza del provvedimento pendente a suo carico, lo conducevano in caserma.

Negli uffici di Corso Cairoli i militari reggiani, tramite il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale – 5° Divisione S.I.Re.N.E., ricevevano il provvedimento in questione dandone esecuzione con l’arresto provvisorio del 40enne operato ai fini dell’estradizione in Brasile. L’uomo è stato quindi tradotto in carcere a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie che dovranno ora valutarne l’estradizione nel suo paese.