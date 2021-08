Ieri, 17 agosto, tre amiche hanno intrapreso il suggestivo percorso della via Vandelli che da Modena porta a Massa. Mentre stavano percorrendo il tratto che le avrebbe portate a Pievepelago, giunte all’altezza di Sasso Tignoso una di loro – una 67enne residente in provincia di Pistoia – è caduta a terra procurandosi una profonda ferita alla testa, perdendo anche conoscenza per alcuni minuti.

Erano circa le 17 quando le amiche hanno allertato il 118. Sul posto sono state inviate l’ambulanza e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone. I tecnici, una volta raggiunta la paziente e vista la situazione, hanno richiesto dell’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

Nell’attesa dell’arrivo dell’elisoccorso la donna è stata medicata e immobilizzata. Dopo valutazione da parte dell’anestesista, l’escursionista è stata trasporta all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.