Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha adottato con il voto della maggioranza e l’astensione della minoranza, lo scorso 28 luglio, una variante al Regolamento urbanistico edilizio (Rue), aggiornandone e migliorandone i contenuti. Sono essenzialmente due gli obiettivi perseguiti: il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, in un’ottica di progressivo abbandono delle fonti energetiche tradizionali, e la semplificazione delle procedure burocratiche. In linea con il primo di questi obiettivi, tra le modifiche introdotte, si inserisce la possibilità di installare moduli fotovoltaici e solari termici sulle falde di copertura di edifici che per il loro valore storico architettonico sono sottoposti a vincolo di tutela (dal Piano strutturale comunale).

Questa modifica è tanto più importante se valutata alla luce degli incentivi fiscali che le norme nazionali hanno previsto (Superbonus 110 per cento e altre forme di agevolazioni fiscali). La norma non tralascia l’esigenza di salvaguardare le caratteristiche storiche e architettoniche di questi edifici, la cui presenza è prevalente nel centro storico ma anche nella prima periferia e nel territorio rurale. Il secondo obiettivo dà concreta attuazione alle norme nazionali che riguardano semplici interventi che si possono realizzare senza dover presentare una pratica al Comune (attività edilizia libera). Tra questi sono elencati anche gli “elementi di arredo” a ornamento di giardini e spazi cortilivi, a titolo di esempio: gazebo, pergolati in legno – metallo, tende avvolgibili, ripostigli per attrezzi, piscine smontabili, elementi di copertura di posti auto, piccole serre ornamentali eccetera. Al Regolamento attuale sono stati inseriti e/o modificati alcuni articoli che descrivono le caratteristiche che devono possedere queste opere, indicando in quali ambiti del territorio comunale possono essere realizzate. Per i pubblici esercizi (bar e ristoranti) presenti nel centro storico che dispongano di un’area cortiliva, sarà possibile realizzare modeste strutture facilmente rimovibili, per la consumazione all’aperto. Questa possibilità è estesa anche a bar e ristoranti ospitati in edifici posti in altre parti del territorio comunale. Il Regolamento urbanistico edilizio adottato dal Consiglio comunale è consultabile sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).

Chiunque sia interessato, dal 18 agosto 2021 al 17 ottobre 2021, potrà presentare, sugli articoli modificati, osservazioni e contributi che saranno valutati dall’Amministrazione comunale al momento della definitiva approvazione del Regolamento stesso. «Invito cittadini e associazioni di categoria a presentare osservazioni sugli articoli modificati del Rue per dare il loro fondamentale contributo – ha dichiarato il sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni – questa variante porta un importante rinnovamento degli strumenti urbanistici del Comune di San Felice sul Panaro. Le novità introdotte, infatti, si prefiggono di favorire una reale semplificazione nelle procedure edilizie per tutto il territorio, agevolando cittadini e imprese. Spiace però che un passaggio così importante per la nostra comunità, non sia stato condiviso dalla minoranza che ha preferito astenersi in Consiglio comunale. A mio avviso una occasione persa…Un grazie infine all’Ufficio tecnico per il grande lavoro svolto per aver redatto questa variante al Rue».