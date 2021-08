Dopo il ponte di Ferragosto continua il presidio sulle strade del capoluogo reggiano ad opera dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, che registra condotte illecite da parte di taluni conducenti. Il fatto più eclatante, che ha visto il conducente mettere a serio rischio la sua e l’altrui incolumità, riguarda un 54enne abitante a Reggio Emilia che lungo la strada che doveva condurlo verso casa ha avuto la “fortuna” di incontrare una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia la quale, registrando la pericolosa condotta di guida dell’uomo, l’hanno raggiunto e fermato.

I motivi di tale condotta di guida sono stati immediatamente ricondotti all’uso smodato di bevande alcoliche, come emerso dagli accertamenti a cui è stato sottoposto l’uomo, che hanno rivelato un tasso alcolico che di 3.35 g/l, quasi 6 volte superiore il limite consentito di 0,5 g/l. Oltre vedersi ritirare la patente di guida per la successiva revoca, il 54enne è stato denunciato alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza. Provvedimenti a cui seguirà, in caso di condanna penale, la maxi multa prevista sino ad un massimo di oltre 10.000 euro circa.

Nel corso dell’attività di controllo, altri 4 conducenti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione delle rispettive patenti e dei relativi documenti di espatrio (sino a 4 mesi per chi deteneva cocaina e sino a 2 mesi per chi aveva hascisc e marjuana). Si tratta di un 21enne di Reggio Emilia, un 25enne di Cavriago un 45enne di Correggi e un 31enne di Monte Sant’Angelo (FG) trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 6 grammi di cui 1 di cocaina, 1 di hascisc e 4 di marjuana). Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, i quattro verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti.