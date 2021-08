Un uomo di 32 anni e la figlia di 9 residenti a Cavezzo (MO), che in mattinata hanno intrapreso una passeggiata alle cascate del Golfarone nel comune di Villa Minozzo, sono stati soccorsi lungo il torrente Secchiello, dopo aver riportato diversi traumi.

Secondo una prima ricostruzione la bambina, incuriosita dalle rapide, si è avvicinata alla sponda del fiume e vi è caduta dentro. Il padre si è immediatamente gettato nel torrente per evitare che la figliola venisse portata a valle dall’acqua, che in quel punto corre molto veloce. Fortunatamente è riuscito a fermarla, ma nel tuffarsi l’uomo ha riportato diversi traumi, in particolare al torace e ad una spalla. Anche la bambina ha urtato contro i sassi in balia delle rapide ed ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e al capo.

Poco dopo le 12:00 il 118 allertato ha inviato sul posto l’ambulanza di Villa Minozzo e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cusna, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS e i Vigili del Fuoco.

L’equipaggio dell’elisoccorso è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione fatta dall’anestesista i due sono stati recuperati con il verricello e portati fino al parcheggio, dove ad attendere c’era l’ambulanza che li ha trasportati all’ospedale di Castelnovo né Monti in codice di media gravità.