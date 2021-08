Fuga di gas gpl, questa mattina intorno alle 9:30 da un distributore di carburante in via dell’industria a Carpi. Squadra dei Vigili del fuoco e il gestore hanno attivato il sistema di emergenza dell’impianto, intercettando la perdita. In via precauzionale sono state evacuate alcune attività commerciali e produttive e limitata la viabilità stradale.

Al momento (11:00) la situazione pare risolta e si sta procedendo a verifica della presenza di eventuali sacche di gas. Si ritiene che a breve la situazione possa tornare alla normalità. Non si segnalano feriti. La viabilità è stata gestita dalla Polizia locale.