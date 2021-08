In questo tempo estivo dedicato anche al riposo e al recuperare un po’ di energie, torna prepotente il tema della cura, l’attenzione a chi dedica tempo e forze per dare risposte ai bisogni primaria di una persona che i canoni della nostra società definiscono “più fragile”.

L’attenzione ai “caregiver”, cioè proprio a chi si spende nella cura, è al centro del dibattito politico ed operativo delle amministrazioni: dalla regione fino alle nostre comunità locali.

Ecco allora, l’esigenza di arrivare a tutti i caregiver, per conoscere i loro bisogni, ascoltare con attenzione le loro esigenze in modo che le azioni, le proposte e tutto quanto verrà realizzato nei prossimi mesi parta da ciò che loro reputano prioritario, essenziale per proseguire quell’azione vitale che ci permette di connettere il tessuto sfilacciato della nostra comunità.

Invitiamo tutti i caregiver a compilare il questionario, reperibile a questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu95tMsIdY7htSBb-yK6_-L4ln6mYUQkLqne1byQCc3ZkUWg/viewform dedicato per restare informati sulle prossime iniziative seguire il sito dell’Unione dei comuni del distretto ceramico .