Mercoledì 18 agosto alle 21.00, alla chiesa vecchia di Montalto, appuntamento con “Nel mare non ci sono i coccodrilli”, libero adattamento di Emanuele Ferrari tratto dal romanzo di Fabio Geda, alla vigilia della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario. Le musiche di Franz Jospeh Haydn, che accompagneranno e valorizzeranno la narrazione, saranno eseguite da noti musicisti del panorama nazionale e internazionale: Giovanni Mareggini al flauto, Davide Gaspari al violino, Silvia Sciolla al violoncello. Voce narrante di Emanuele Ferrari.

Il libro parla del ragazzo afgano, nato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Il padre è morto lavorando: il carico del camion che guidava è andato perduto e il protagonista dovrebbe esserne il risarcimento. Un giorno la madre gli dice che dovranno fare un viaggio. Lo accompagna in Pakistan, gli accarezza i capelli, gli fa promettere che diventerà un uomo per bene e lo lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta del ragazzo e un incredibile viaggio che lo metterà in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non riuscirà a cancellargli dal volto il sorriso.

L’evento rientra nel ricco cartellone estivo della rassegna “EstaVezz 2021”, organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 25 agosto alle 21.00, al parco della Biblioteca Comunale, con la proiezione del film “Volevo nascondermi”.

Per partecipare alle iniziative è richiesta a prenotazione al numero 334.6237451 via Whatsapp o sms.