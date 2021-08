Un laboratorio dedicato all’antica arte dei burattini, con il maestro Luciano Pignatti, viene proposto a Castelnovo Monti giovedì, 19 agosto, grazie alla collaborazione tra la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, il Comune, il Centro sociale Insieme e la Biblioteca Crovi. Sarà un pomeriggio dedicato ai bambini, a cura di “Gran Teatro dei burattini” di Pignatti: alle ore 16 è previsto il Laboratorio creativo per la realizzazione di burattini con materiali di riciclo, e alle 18 lo spettacolo di burattini “Le nozze di Matilde Gran Contessa di Canossa”. I bambini potranno anche portare materiali raccolti in natura per abbellire ulteriormente i loro burattini.

Luciano Pignatti, 62 anni, artista poliedrico e burattinaio, della sua arte racconta: “La mia grande fortuna è stata quella di aver avuto come maestro uno dei più grandi burattinai del Novecento, il reggiano Otello Sarzi, con cui ho lavorato fino all’86 quando poi ho deciso di mettermi in proprio. Da lui ho appreso tante cose, ma principalmente “Il vedar”, quella capacità di sentire e percepire le persone che si incontrano per strada e di trasferire poi tutto questo nei miei spettacoli di burattini, che sono una delle massime espressione dell’arte popolare, che unisce ed educa sia i grandi che i piccini”.

Per info: Biblioteca Crovi 0522 61.02.04 – biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno degli spazi del Centro Sociale nel rispetto della normativa anti Covid-19″.