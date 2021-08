In ottemperanza alle indicazioni della Regione, a partire da oggi, lunedì 16 agosto, tutti coloro a cui viene somministrata la prima dose di vaccino mRNA o che prenoteranno un appuntamento per prima dose avranno il richiamo programmato a 21 giorni per Pfizer e a 28 giorni per Moderna.

Per tutti coloro che, invece, hanno già eseguito la prima dose sarà possibile anticipare la data del richiamo recandosi presso gli Sportelli CUP e Farmacie punto CUP con il certificato vaccinale o attestato di esecuzione. Si ricorda che la 2° dose potrà essere riprogrammata rispettando i range consentiti ovvero dopo almeno 21 o 28 giorni dall’esecuzione della prima dose. Per raggiungere una più alta copertura vaccinale tra i giovanissimi (12-24 enni) così come tra le persone più anziane (over60), l’Azienda USL di Bologna da domani invierà agli interessati appartenenti a queste categorie 22.624 sms di invito a cogliere questa opportunità di anticipo dell’appuntamento.

Si tratta di una delle iniziative messe in campo dall’Azienda USL per accelerare la campagna vaccinale in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e della ripresa di tutte le attività.