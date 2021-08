Nuvolosità variabile al mattino ma non associata a precipitazioni sui rilievi centro-occidentali e cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio alte sul resto del territorio; cielo sereno nel pomeriggio ma di nuovo aumento della nuvolosità sulle aree in prossimità del Po nelle ore serali, dove non si esclude la possibilità di rovesci o temporali durante le ore notturne.

Temperature minime attorno a 25 gradi nei principali centri urbani, ma inferiori di qualche grado nelle aree di pianura; massime in locale aumento, con valori compresi tra i 34 gradi della fascia costiera e i 39 gradi delle aree di pianura.

Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, in aumento fino a divenire moderati; deboli occidentali con temporanei rinforzi sulle aree di pianura; sul mare e sulla fascia costiera rinforzo della ventilazione nelle ore serali e notturne, che tenderà a disporsi dal quadrante nord-orientale.

Mare calmo al mattino ma con moto ondoso in aumento fino a diventare molto mosso nelle ore serali e notturne.