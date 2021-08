Senza sosta l’attività e l’impegno della Polizia di Stato, volta alla prevenzione dei reati ed e al contrasto di ogni forma di illegalità e di disturbo delle persone, nonché alla vigilanza del rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.

Il questore di Reggio Emilia, in concomitanza con il weekend di Ferragosto, ha intensificato a partire da venerdì 13 i servizi interforze di controllo del territorio che hanno coinvolto le articolazioni della Questura a competenza specifica: divisione Polizia amministrativa e sociale, Squadra mobile, Upg e Sp., le specialità della Polizia di Stato – Polizia stradale e Polizia ferroviaria- dislocate sul territorio comunale e provinciale, il Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna occidentale con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia locale.

Questi servizi, tutti coordinati da un funzionario della Polizia di stato, si prefiggono monitorare il corretto e regolare svolgimento delle attività consuete del Ferragosto contrastandone i fenomeni di illegalità.

Nella serata di ieri venerdì 13 agosto i servizi si sono concentrati nelle zone del centro storico con particolare vocazione alla “movida” e in particolar modo nelle piazze principali quali piazza Prampolini, piazza dei Martiri del 7 luglio, piazza Fontanesi, piazza Gioberti, piazza del Monte e nei locali o esercizi pubblici indicati, catalizzatori di avventori. I controlli, massicci, che hanno anche riguardato il possesso del green pass, si sono svolti in modo regolare ed hanno appurato la presenza di clientela accolta negli spazi aperti dedicati di bar e ristoranti. Gli operatori impegnati nei servizi hanno osservato, da entrambe le parti, il rispetto delle regole espresso in un clima collaborativo di grande responsabilità, sia tra gli avventori che tra gli esercenti.

Non sono mancati i controlli in stazione ferroviaria storica, piazzale Europa ed adiacenze, con l’intento di restituire ai cittadini le aree urbane colpite da fenomeni di degrado ed aumentare il senso di sicurezza percepito.

I servizi proseguono nella giornate di oggi e di domanid ove grande impegno sarà profuso anche dalla Polizia stradale che sarà impegnata nel comprensorio di Guastalla con i controlli che riguarderanno le aree afferenti i lidi, di grande attrattiva turistica, del fiume Po nonché nella zona montana di Castelnovo nè Monti.

Gli uomini e le donne della questura di Reggio Emilia saranno impegnati nei servizi di controllo cittadini, in stazione storica e piazzale Europa e nei luoghi della movida.