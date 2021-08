Prevalenza di cielo sereno con modesta nuvolosità cumuliforme sparsa ad evoluzione diurna. Temperature minime in lieve aumento, con valori attorno a 23-24 gradi nei grandi centri urbani e lungo la costa, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime stazionarie o in lieve locale aumento, con valori compresi tra i 32-33 gradi della fascia costiera e i 36-37 gradi delle zone di pianura e bassa collina, dove non si escludono anche locali punte di 38 gradi. Venti deboli variabili al mattino. Nel pomeriggio tenderanno a divenire deboli sud-occidentali sui rilievi e a regime di brezza sulla fascia costiera. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)