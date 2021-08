Il Comune di Bologna ha rinnovato le due ordinanze annuali che riguardano la zona Stadio: una regolamenta la circolazione dei veicoli in occasione degli incontri di calcio al Dall’Ara e di altre manifestazioni che prevedono un notevole afflusso di pubblico; l’altra riguarda la vendita di bevande alcoliche nelle giornate del campionato di serie A 2021/2022 e in occasione di altre partite di calcio.

L’ordinanza sulle limitazioni al traffico, in vigore dal 15 agosto 2021 al 14 agosto 2022, prevede che il divieto di circolazione in zona stadio sia effettivo da due ore prima dell’incontro fino all’inizio dello stesso e da mezz’ora prima della sua conclusione fino a due ore dal termine.

Il divieto di accesso veicolare riguarda il perimetro interno delimitato dalle seguenti vie: Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi, rotonda Romagnoli, Saragat, della Barca, Andrea Costa (da via della Barca a via Porrettana), Porrettana. Queste strade, che delimitano il perimetro, sono escluse dal divieto, eccetto via Montefiorino, via della Barca e via Porrettana.

Le chiusure al traffico saranno effettuate ai seguenti incroci:

incrocio tra le vie: Montefiorino – Bandiera – rotonda Bernardini. Solo al termine dell’incontro, in via Andrea Costa con direzione centro

via De Coubertin all’incrocio con via Irma Bandiera

in corrispondenza dell’Arco del Meloncello

in via Andrea Costa all’incrocio con via della Barca

in via dell’Abate all’incrocio con via Saragat

in via Montefiorino all’incrocio con via Tolmino

in via Porrettana all’incrocio con via Don Sturzo

Alcune categorie di veicoli sono esentate dal divieto, come i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, bus, taxi, residenti muniti di contrassegno, veicoli al servizio di invalidi, mezzi a due ruote e accreditati.

Nell’ordinanza sono infine indicati tutti i provvedimenti relativi alla sosta nella zona dello Stadio.

Tper ha previsto deviazioni di percorso dei bus.

Durante le giornate del campionato di serie A 2021/2022 e in occasione di altre partite di calcio, è in vigore anche l’ordinanza che vieta ai pubblici esercizi, ai circoli privati, alle attività di commercio nei posteggi individuati e a quelle autorizzate al commercio in forma itinerante, di vendere per asporto bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, oltre ad altre bevande in lattina e contenitori di vetro. Il divieto è in vigore da due ore prima della partita fino a un’ora dopo la sua conclusione.

L’area nella quale sono previsti i divieti è compresa nel perimetro individuato dalle vie: Saragozza (all’incrocio con viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio, Crocefissi (al confine con il Comune di Casalecchio di Reno) e l’asse sud-ovest fino alla rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini e viale Pepoli.