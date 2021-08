Il dodicesimo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Martedì 17 agosto 2021, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo.

I protagonisti di questa particolarissima serata saranno il narratore Ferdinando Molteni e le pianiste Elena Buttiero ed Anita Frumento con il programma “Non sembiava imagine che tace – Dante in un concerto per pianoforte a quattro mani e film muto”, un viaggio tra due straordinarie opere d’arte – un film e una composizione musicale – che torneranno per far rivivere, nel settimo centenario della morte del sommo poeta, l’incanto e il mistero della Divina Commedia.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Serbia, Romania, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha registrato i cd Continental Reel e A Cheap Present in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree. Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano nel Settecento dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e Fantasia poetica con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sez. Cultura, indetto dalla Regione Liguria. Ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri ed il cd Saluti dall’Italia. L’ultimo album dal vivo s’intitola Lontano nel mondo . Nel campo della didattica ha pubblicato per l’editore Carisch/Hall Leonard metodi di solfeggio e pianoforte. Dal 1990 è docente di pianoforte presso la Scuola media ad indirizzo musicale “Guidobono” di Savona.

Anita Frumento si diploma brillantemente presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo ed ottiene il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte ed in Musica da camera con il massimo dei voti e la lode studiando con Sergio Lattes e Massimiliano Damerini presso il Conservatorio “Paganini” di Genova e con Massimo Cottica presso il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza. Seguita da Sandro D’Onofrio ed Andrea Conenna presso il Conservatorio della Svizzera italiana ha concluso il “Master of Arts in Music Pedagogy” con una tesi sulle lezioni collettive di pianoforte e frequentato i seminari di Elementary Music Education tenuti da Silvia Klemm. Ha approfondito il repertorio cameristico e contemporaneo con L. Bartelloni, M. Caroli, L. Castellani, il Trio Debussy presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, R. Gubler e F. Thouand; il repertorio antico con D. Fratelli, S. Molardi, B. Petrucci, M. Valli, B. Zanichelli ed O. Zoboli. Vincitrice di numerosi Concorsi Internazionali, ha partecipato ad importanti rassegne in Italia ed all’estero, collaborando con l’Ensemble Nuove Musiche di Savona, l’Orchestra Sinfonica di Savona e l’ensemble ‘900presente e la Divisione Ricerca e Sviluppo del Conservatorio della Svizzera italiana, eseguendo in prima assoluta alcune opere di emergenti compositori contemporanei. Si esibisce regolarmente in Italia ed all’estero nel Duo Liberty con il sassofonista Enea Polliotto e nel Duo Gymel con il pianista Rodolfo Saraco. Da settembre 2015 è docente presso il Centro Artistico MAT di Lugano (Svizzera) e Direttrice Didattica della Sezione Musica Classica. Da settembre 2017 è docente di pianoforte di ruolo presso il Liceo Musicale “P. Bausch” di Busto Arsizio.

Ferdinando Molteni, laureato a pieni voti in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Genova con una tesi in storia economica medievale (pubblicata). È stato borsista dell’Università degli Studi di Genova, della Biblioteca Franzoniana di Genova e della Società Ligure di Storia Patria di Genova. Ha tenuto conferenze e lezioni ed ha partecipato a convegni nazionali e internazionali in molte città italiane e straniere. È stato lecturer presso la New York University, Stony Brook University, NY, Saint Joseph’s University in Philadelphia, University of Illinois, Urbana-Champaign, Lycée du Parc Imperial de Nice (Francia). Ha diretto il comitato scientifico e curato la mostra “La memoria di Cristo”, Spedale di Santa Maria della Scala, Siena, 2000. Ha curato, per conto della Biblioteca Apostolica Vaticana, una sezione della mostra Il volto di Cristo , Palazzo delle Esposizioni, Roma, 2000-2001. Ha scritto in modo continuativo su “Il Secolo XIX”, “La Stampa”, “Il Foglio” diretto da Giuliano Ferrara, “Diario” diretto da Enrico Deaglio. Ha collaborato in modo continuativo anche con numerose riviste specializzate come “Ecclesia”, “Quaderni Franzoniani”, ecc. Ha scritto per il teatro e la televisione e suoi spettacoli sono stati portati in scena da, tra gli altri, Mauro Ermanno Giovanardi e Roberto Tesconi. Ha pubblicato oltre trenta saggi. Negli ultimi anni si è dedicato allo studio del rapporto tra canzone d’autore italiana e società. Tra i suoi libri recenti: Controsole. Fabrizio de André e Crêuza de mä , Arcana, Roma, 2011, L’ultimo giorno di Luigi Tenco , Giunti, Firenze, 2015 e Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta, Vololibero, Milano, 2019.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Ricordiamo che i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19. Visti i posti a sedere limitati, si prega di accedere per tempo alle sedi dei concerti, evitando assembramenti anche nelle fasi di parcheggio dell’auto. Quest’ultimo dovrà avvenire non in prossimità del luogo dedicato al concerto per permettere le operazioni di accoglienza del pubblico e il deflusso dopo il concerto. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso della mascherina.

La direzione artistica si riserva la possibilità di annullare il concerto per cause di forza maggiore o di apportare modifiche al programma.

Tutte le informazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Note e Arte nel Romanico”.