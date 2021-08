Sarà un sabato particolare questo a Canossa con i tarocchi di Matilde scritti e ideati da Federica Soncini, scrittrice, storica dell’arte e guida turistica dipinti dal pittore parmense Stefano Brianti. Si parlerà di storia, di Leggende matildiche e della storia dei tarocchi, dalle origini ai giorni nostri e di come gli archetipi in realtà siano così presenti nella nostra esistenza ed anche nella storia di Matilde di Canossa, il Papa, la Papessa, L’Imperatrice, L’Imperatore e tanti altri ancora.

La serata si svolgerà in tre momenti distinti: aperitivo sul belvedere con la storia dei Tarocchi alle 20.00 e poi cena a lume di candela dove a ogni commensale verrà letto durante la serata un Arcano e dopocena in compagnia del Matto e dell’Eremita dei tarocchi faremo una breve camminata con le lanterne in notturna al labirinto cuore di Matilde. Lunedì 16 agosto altra cena fantastica con musiche e folcklore dell’Appennino e delle osterie della Val d’Enza col Trio Canossa.

Per info e prenotazioni centro turistico andare a Canossa cell 3334419407 e cell.cell3479465950