Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco esprime le proprie felicitazioni al Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Mirandola e Carpi, Alessandro Pignatti, come a tutta la sua equipe, per il primo prelievo multitessuto, eseguito presso l’ospedale Santa Maria Bianca.

“E’ stato un intervento di straordinaria importanza, oltre che il primo di questo genere, quello avvenuto nei giorni scorsi, nelle sale operatorie della struttura ospedaliera mirandolese. Si è trattato di un’operazione molto complessa, come mi ha spiegato il Dott. Pignatti, al quale ho telefonato direttamente, per manifestare le mie congratulazioni, così pure a tutto lo staff di professionisti impegnati al suo fianco”, ha dichiarato il Sindaco Greco.

“Un evento che conferma la centralità e l’importanza della struttura ospedaliera mirandolese come la necessità del suo potenziamento, che da sempre abbiamo sostenuto nelle sedi appropriate. L’ospedale di Mirandola rappresenta un punto fondamentale nel programma di questa giunta: siamo pertanto risoluti a proseguire nel fare il possibile affinché si continui a garantire un servizio indispensabile per i cittadini mirandolesi, come per tutti quelli dell’Area Nord”, conclude il Sindaco Greco.