E’ accaduto ieri pomeriggio, presso la caserma carabinieri di Carpi, dove un ventiseienne del posto si è recato per chiedere informazioni. L’uomo, dopo una veloce verifica della sua identità, è stato però arrestato poiché a suo carico vi era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova in relazione ad una condanna a quasi tre anni di reclusione, per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, commessi qualche tempo fa a Carpi e a Novi di Modena. L’uomo è stato dunque tradotto presso la casa circondariale modenese.



