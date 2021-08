Si sono conclusi i campionati italiani estivi di categoria che come ultima manifestazione nazionale del calendario ne chiude anche il calendario. Un’altra stagione molto tribolata per lo sport di base e meno per l’alto livello che ha visto nell’apoteosi olimpica l’entusiasmante chiusura.

Al Foro Italico, in verità, i modenesi non si sono presentati in gran numero. Stagione lunga, difficoltà con gli impianti e anche rottura di scatole, hanno centellinato chi ha scelto di proseguire gli allenamenti fino ad agosto inoltrato che chiamava nella prima parte con inizio dal 4 agosto riservata agli atleti junior, cadetti e senior, seconda parte a partire dall’8 con i ragazzi.

Unica a salire sul podio Chiara Fontana qualificata in 5 gare. La formiginese dell’Azzurra91 Bologna si è spesso scornata con la compagna in azzurro Erika Gaetani, alla quale si è arresa nei 100 e 200 dorso cat. Cadetti (1’02”55 – 2’14’”85) conquistando in entrambe le gare l’argento, metallo che ha trovato anche nei 400 misti dove ha invece incrociato la De Feo.

Ottime comunque le prestazioni degli altri qualificati alle finali tricolori. Per Martina Mecugni (TNM) 5° posto nei 50 stile libero e 26”29 e 8° nei 100 della cat. Cadetti che nei 200 rana hanno ritrovato la castelnovese Martina Ciriesi (NC Azzurra91) i migliori della prima parte.

Nella seconda parte con solo i giovani talenti della cat. Ragazzi emergono il 6° posto di Denis Fagnini nei 200 rana (2’29”72), la 7^ posizione di Elettra Calanca nei 100 farfalla, entrambi formiginesi del NS Emilia, con Ines Djebali (CS GdF Mo) 18^ nei 100 rana.

200 Dorso CADETTI Femmine

2 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 02’14”84 765

400 Misti CADETTI Femmine

2 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 04’53”12 750

100 Dorso CADETTI Femmine

1 Gaetani Erika Francesca ITA 2004 Gestisport Coop SSD – Carugate 01’01”37 825

2 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 01’02”55 779

50 Stile Libero CADETTI Femmine

5 Mecugni Martina ITA 2003 Team Nuoto Modena ASD 00’26”29 729

100 Stile Libero CADETTI Femmine

8 Mecugni Martina ITA 2003 Team Nuoto Modena ASD 00’57”07 743

200 Rana SENIORES Femmine

9 Ciriesi Martina ITA 2001 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 02’38”28 678

100 Rana RAGAZZI Femmine

18 Djebali Ines ITA 2007 Circolo Sportivo GDF Modena 01’14”89 627

200 Rana RAGAZZI Maschi – 2007

6 Fagnini Denis ITA 2007 NS Emilia SSD 02’29”72 597

100 Farfalla RAGAZZI Femmine

7 Calanca Elettra ITA 2007 NS Emilia SSD 01’04”79 627