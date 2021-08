Abbiamo visto come i cambiamenti climatici mettano ormai a dura prova i sistemi idrici ed idraulici, per cui risulta indispensabile la prevenzione per mantenere efficiente la rete scolante.

Lo scorso mese di luglio abbiamo approvato un progetto di portata storica: la messa in sicurezza del Rio Enzola, lungo un considerevole tratto tra Quattro Castella e Bibbiano, che consentirà di adeguare tutto il suo alveo all’accoglimento delle acque meteoriche con tempi di ritorno duecentennali.

Nei giorni scorsi, poi, abbiamo approvato in Giunta un nuovo, importante, accordo di programma che sancisce, ancora una volta, la stretta collaborazione e la sinergia tra Comune e Consorzio di Bonifica ed è volto a mantenere il più possibile efficiente e funzionale il nostro sistema idraulico.

Il nuovo accordo, che dà continuità ad un percorso già avviato e che ci ha permesso di investire oltre 100mila euro per la tutela dell’ambiente, interviene per la risoluzione di alcune criticità individuate nel nostro territorio, oltre ad assicurare sui ricettori idraulici gli adeguati interventi di manutenzione periodica annuale, al fine di mantenere la funzionalità idraulica. Prevede inoltre una strategica, fondamentale, sorveglianza al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio e consentire tempestivi interventi di emergenza.

Questo nuovo Patto, sottoscritto nei giorni scorsi tra Comune e Consorzio, prevede un investimento a carico del Comune di 15mila euro e non esaurisce la rete di opere che abbiamo programmato e realizzato per la sicurezza del territorio.

Altri importanti interventi sono, infatti, in corso di attuazione, come il consolidamento spondale dello scolmatore del Rio Enzola lungo il tratto di Via San Giovanni Bosco, un lavoro che consentirà, una volta terminato, di sistemare il manto stradale ora ammalorato: questo intervento rientra nelle azioni previste nel Patto dei rii in base ad una programmazione annuale che prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo il reticolo idrografico in gestione al Consorzio bonifica Emilia Centrale.

Continua, così, grazie anche alla costante e preziosa collaborazione con la Bonifica, il nostro impegno fattivo verso la messa in sicurezza del territorio, al fine di garantire, tra l’altro, uno sviluppo sostenibile, nella tutela dell’assetto del suolo.

(Loretta Bellelli, Assessore all’Ambiente e Promozione del Territorio)