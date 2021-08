ROMA (ITALPRESS) – “Preoccupa la situazione della politica estera, la decisione di lasciare Kabul è un errore drammatico, sia per il terrorismo, sia per l’immigazione che potrebbe arrivare alla frontiera Est dell’Europa e poi in Germania. Il vero problema per noi è la grande drammatica crisi che arriverà dall’Afghanistan”. Così Mateo Renzi al Tg4. Di fronte a questi problemi, sottolinea Renzi, altre forze politiche fanno solo una “battaglia per mettere delle bandierine”. “La Lega insiste sul tema che gli ha dato maggiori consensi – dice Renzi – Dall’altro lato si rilancia su altri temi in qualche misura speculari. Io sono tra quelli ad esempio che vorrebbe lo ius culture e il ddl Zan, invece vedo solo il desiderio di mettere bandierine senza fare le leggi”.

(ITALPRESS).