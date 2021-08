I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico di droga, hanno sottoposto a controllo presso il casello autostradale di Casalecchio di Reno, un’autovettura condotta da un cittadino italiano all’interno della quale è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

I Finanzieri, dopo aver fermato il veicolo, si sono insospettiti per l’eccessivo nervosismo evidenziato dal conducente per il protrarsi delle verifiche eseguite dai militari agli archivi di polizia, il cui nominativo risultava censito per precedenti in materia di stupefacenti.

Veniva pertanto effettuato un controllo più approfondito e nel corso della perquisizione dell’autoveicolo venivano rinvenuti nel bagagliaio, occultati all’interno di alcuni scatoloni, una ventina di sacchetti termosaldati contenenti circa 22 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana per un valore sul mercato stimato di circa 260.000,00 euro.

La sostanza stupefacente e l’autovettura sono state sottoposte a sequestro e il cittadino italiano tratto in arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività ispettiva, condotta dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna, testimonia l’impegno della Guardia di Finanza che, anche attraverso la repressione degli illeciti traffici di sostanze stupefacenti, oltre a tutelare la salute dei cittadini, combatte uno dei più proficui canali di approvvigionamento di capitali delle organizzazioni criminali, ponendosi quale sicuro punto di riferimento per la collettività.