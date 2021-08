Stanotte intorno alla mezza, i carabinieri della stazione di Cavriago sono intervenuti in via Democrazia lungo la ferroviar Reggio Emilia – Ciano d’Enza dove, poco prima, un’autovettura Chrysler condotta da una 55enne di Montecchio Emilia, dopo aver percorso un chilometro e mezzo di strada ferrata, rimaneva bloccata lungo i binari con un pneumatico anteriore squarciato e danni meccanici al veicolo. La donna, trovata dai carabinieri di Cavriago in stato confusionale, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso e gli accertamenti tossicologici richiesti dai carabinieri che hanno curato l’intervento.

Il personale dei Vigili del Fuoco intervenuto sul posto, ha provveduto alla rimozione del veicolo dai binari. La tratta ferroviaria in questione è tuttora interdetta al traffico ferroviario per le verifiche tecniche che saranno effettuate nel corso della mattinata. I danni sono in corso di quantificazione. La patente di guida della conducente è stata ritirata cautelativamente dai carabinieri, in attesa degli esiti degli accertamenti richiesti allo scopo di verificare le condizioni avute durante la guida.