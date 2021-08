L’Associazione Dama Vivente ha posizionato in centro storico a Castelvetro una panchina rossa contro la violenza alle donne.

La si può trovare nello spazio esterno del Museo Fili d’Oro a Palazzo, esposizione permanente di abiti in stile rinascimentale. Recentemente ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici.

Le donne dell’Associazione “Dama Vivente” mandano un messaggio di solidarietà a tutte quelle donne che per un maschilismo ancora troppo radicato nella nostra società perdono la vita o vengono comunque maltrattate. Non possiamo sopportare oltre.

Tanti sono i contesti e le città in cui è già stata realizzata una panchina dipinta di rosso, simbolicamente occupata dalle numerosissime donne vittime di violenza, pensata per trasmetterne la memoria e restituire loro il posto che occupavano al cinema, a scuola, in autobus, prima che un uomo decidesse di porre fine alla loro vita.