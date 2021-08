E’ accaduto ieri sera quando un cinquantenne carpigiano, residente in un condominio del centro, ha notato la strana presenza di un buco su una parete esterna della sua abitazione che si affaccia nel pianerottolo, a ridosso del contatore dell’energia elettrica. Preoccupato che potesse essere un segno di riconoscimento lasciato da qualche malintenzionato, l’uomo ha chiamato il 112.

I carabinieri intervenuti sul posto non ci hanno messo molto a capire che quel buco altro non era che il passaggio ricavato dal suo dirimpettaio per farci passare un filo elettrico con cui, abusivamente, si era “attaccato” al contatore del vicino. Una successiva ispezione ha infatti permesso ai carabinieri di verificare che in corrispondenza del bagno, quel vicino di casa aveva praticato un piccolo buco dal quale riusciva ad alimentare tutta la sua abitazione. L’uomo, 35 enne straniero da anni residente in Italia, dovrà ora rispondere di furto aggravato di energia elettrica.