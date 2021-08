Entra nel vivo Acordeons, il festival di strumenti ad ancia libera in tutti i generi musicali e dalle forme espressive diversificate. Ad ospitare l’evento fino ai primi di settembre è la Locanda dei Fienili del Campiaro di Grizzana Morandi, nell’Appennino bolognese, nei luoghi cari a Giorgio Morandi. Tra la casa del pittore bolognese e i suoi “amati fienili” (dove ora è presente il Museo degli Allievi di Morandi”) si svolgono i concerti di Acordeons, con musiche a ritmo di jazz dove l’improvvisazione è di casa.

Acordeons, tra sonorità pop, classiche, rock, di tango, popolari, multietniche, sudamericane, ha fatto esibire artisti di prima grandezza (Frank Marocco in uno degli ultimi concerti della sua vita, Richerd Galliano, Antonello Salis, Daniele di Bonaventura, Gianni Coscia), a fianco di artisti di talento, ma meno consacrati.

“Il festival è giunto all’8° edizione e anche quest’anno siamo riusciti a portare musicisti di alto livello. La proposta musicale è diversa a seconda della serata e dell’artista che sale sul palco a suonare” ha dichiarato il direttore artistico, Mauro Cicchetti.

Il calendario di Acordeons, si intreccia con “Note armoniche”, manifestazione promossa dalla Locanda dei Fienili del Campiaro: “abbiamo pensato di organizzare la rassegna per promuovere un luogo caro al pittore Giorgio Morandi” ha spiegato Marilena Basuino, titolare della Locanda.

Uno degli appuntamenti “Note di forrò e carimbò” in calendario il 18 agosto, è promosso in collaborazione con il Brasil Festival. Per maggiori informazioni scrivere a info@locandafienilidelcampiaro.it o telefonare al 348.6608847