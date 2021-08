Questa mattina poco dopo le 9:00 in via Cà de Barozzi a Vignola si è verificato un incidente stradale mortale. E’ successo all’incrocio con via di Mezzo dove F.P., 75enne residente a Vignola, in sella ad una bicicletta è venuto a collisione con un Mitsubishi Pajero condotto da un anziano 84enne, pure lui residente a Vignola. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del Pajero. I rilievi di legge sono stati condotti dalla Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli.



