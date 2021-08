Prosegue l’attività del Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale Tresinaro Secchia il quale, coordinato dall’Isp. Capo Sereni Annalisa, ha eseguito diversi controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di guida e il rispetto dei tempi di riposo, considerati come elemento di rilevante importanza per la sicurezza stradale e per i potenziali rischi che ne possono derivare in caso di violazione.

E’ stato in occasione di uno di questi servizi mirati, più precisamente quello effettuato nella serata di mercoledì 4 agosto sulla via Emilia nel comune di Rubiera, che il Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale Tresinaro Secchia durante il controllo di un autoarticolato appurava la mancanza di copertura assicurativa del mezzo sin dall’ottobre 2020; è scattato immediatamente il provvedimento di sequestro del mezzo con la redazione del verbale amministrativo per una somma pari ad 866 euro.

Nella stessa serata, in occasione delle consuete verifiche circa il possesso dei requisiti di circolazione, si accertava che il conducente di un mezzo pesante aveva di fatto superato l’età massima per la guida di tali veicoli, consentita sino a 68 anni invece dei 76 compiuti dall’uomo. In questo caso la violazione accertata comporta la sanzione di euro 1.021 ed il ritiro immediato della patente per l’applicazione della sanzione di sospensione per un minimo di 4 mesi sino ad un massimo di 8.

Si tratta di ipotesi alquanto rilevanti per la sicurezza stradala, sia sotto il profilo soggettivo della capacità di condurre un mezzo (requisito di età) che per eventuali conseguenze ipotizzabili in caso di sinistro stradale che potrebbero comportare anche rilevanti problematiche relativa all’ambito di risarcimento del danno.